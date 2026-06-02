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    Preventa de tres SUV marca el inicio de la nueva etapa de GAC en Chile

    La firma china inicia su alianza con Gildemeister apostando por los modelos Emzoom, Emkoo y GS8, que ya pueden reservarse con precios promocionales y beneficios exclusivos.

     

    Con una estrategia enfocada en fortalecer su presencia en el mercado nacional, GAC comienza una nueva fase en Chile junto a Gildemeister. El primer paso de esta alianza es una preventa que pone en vitrina a tres de sus SUV más representativos, combinando diseño, tecnología y una atractiva propuesta de valor.

    La llegada de la marca china al portafolio de Gildemeister marca el inicio de una renovada estrategia comercial para la firma asiática en el país. Tras tres años de presencia local, la marca busca escalar posiciones en el competitivo mercado automotor respaldada por la red, experiencia y cobertura de uno de los principales distribuidores del sector.

    Como parte de este relanzamiento, la compañía anunció una preventa especial para tres de sus SUV más reconocidos: el Emzoom, el Emkoo y el GS8. A partir del 8 de junio, los interesados podrán reservar estos modelos con precios que parten en los $11.490.000 con financiamiento, además de acceder a beneficios en planes de mantención prepagada.

    El Emzoom representa la propuesta más juvenil y dinámica de la marca dentro del segmento SUV subcompacto. Destaca por su diseño de líneas deportivas, un habitáculo tecnológico y una orientación enfocada en la conectividad y la experiencia de conducción.

    Por su parte, el Emkoo se posiciona como una alternativa de mayor tamaño y sofisticación. Su propuesta combina un diseño futurista con equipamiento orientado al confort, incorporando tecnologías de asistencia a la conducción y soluciones pensadas para la movilidad familiar.

    La oferta se completa con el GS8, el buque insignia de la marca. Este SUV de gran tamaño destaca por su presencia robusta, capacidad para transportar a toda la familia y un nivel de equipamiento que apunta al segmento de vehículos de alta gama.

    La nueva etapa de GAC en Chile también contempla la llegada de más modelos durante 2026 y una oferta con distintas alternativas de motorización. El retiro de las primeras unidades reservadas está programado para la primera semana de julio, coincidiendo con el inicio oficial de las operaciones de la marca bajo la representación de Gildemeister.

    Más sobre:NoticiasGACGildemeisterEmzoomEmkooGS8SUV

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