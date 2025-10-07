SUSCRÍBETE
Empresario importó un Ferrari de colección por US$2 millones: es uno de los autos más caros en Chile

El ingeniero comercial, Martín Durruty, desembolsó de su empresa Road Trip al menos US$2 millones por un Ferrari de Colección del año 1965.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La firma Road Trip, fundada por Durruty, se dedica a la asesoría para la importación y compra-venta de automóviles clásicos.

En esta oportunidad, Road Trip importó el modelo 275 GTB, cuyo valor lo posicionó entre los vehículos más caros que existen actualmente en el país.

Según el Diario Financiero, se trataría del tercer vehículo más caro en Chile: el primero es un Ferrari LaFerrari (US$3,5 millones) y el segundo, un Koenigsegg Jesko (US$3 millones).

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

