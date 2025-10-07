Empresario importó un Ferrari de colección por US$2 millones: es uno de los autos más caros en Chile

La firma Road Trip, fundada por Durruty, se dedica a la asesoría para la importación y compra-venta de automóviles clásicos.

En esta oportunidad, Road Trip importó el modelo 275 GTB, cuyo valor lo posicionó entre los vehículos más caros que existen actualmente en el país.

Según el Diario Financiero, se trataría del tercer vehículo más caro en Chile: el primero es un Ferrari LaFerrari (US$3,5 millones) y el segundo, un Koenigsegg Jesko (US$3 millones).