MG suma tres nuevos modelos a su ofensiva eléctrica en Chile

La electrificación pasa por un momento ascendente en el mercado chileno y ahora suma tres nuevos protagonistas. Con una estrategia que apunta a diferentes tipos de usuarios, MG presentó los modelos IM6, MG4 EV Urban y MG S5 EV, ampliando significativamente su portafolio de vehículos cero emisiones.

El más avanzado de la nueva gama es el IM6, un SUV eléctrico orientado al segmento premium. Desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos, incorpora una batería de 100 kWh que le permite alcanzar hasta 504 kilómetros de autonomía. Además, admite carga ultrarrápida, pasando del 10% al 80% de capacidad en aproximadamente 17 minutos.

En su variante Performance, el IM6 desarrolla 742 caballos de fuerza y 802 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos. Entre sus innovaciones destacan la dirección en las cuatro ruedas, el sistema Crab Mode para desplazamientos diagonales, un maletero de 665 litros, grandes pantallas digitales y un sistema de audio de alta fidelidad.

Para quienes buscan una alternativa urbana, el MG4 EV Urban apuesta por la eficiencia y la habitabilidad. Este hatchback eléctrico mide 4,39 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,75 metros, junto con una capacidad de carga total de 480 litros entre el maletero trasero y un compartimiento delantero.

Su sistema de propulsión combina un motor de 161 CV con una batería de 42,8 kWh. También incorpora una pantalla central de hasta 15,6 pulgadas, tecnología V2L para alimentar dispositivos externos, modo One Pedal y una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad Euro NCAP.

La propuesta familiar llega de la mano del MG S5 EV, un SUV construido sobre la misma plataforma MSP utilizada por el MG4. Está disponible con baterías de 49 kWh y 62 kWh, ofreciendo hasta 430 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP.

Entre sus principales atributos figuran la tecnología V2L, el paquete de asistencias avanzadas MG Pilot, una pantalla HD de 12,8 pulgadas, suspensión trasera multilink, tracción trasera y certificación Euro NCAP de cinco estrellas.