La postal del alto al fuego: miles de palestinos vuelven caminando a sus casas en Gaza

Cargadas con sus pertenencias, miles de personas fueron captadas caminando por la calle al-Rashid, lo que dejó un registro que está dando la vuelta al mundo.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El acuerdo del alto al fuego entre el gobierno de Israel y Hamas, propuesto por Estados Unidos, entró en vigencia este viernes al mediodía local.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, confirmó que las tropas israelíes se están replegando en la Franja de Gaza.

Además, dijo que “el periodo de 72 horas para la liberación de los rehenes ha comenzado”, en relación al intercambio de rehenes.

Tras esta primera fase, las carreteras empolvadas, rodeadas de escombros acumulados durante dos años de Guerra, se han llenado de personas que retornan a pie a sus casas.

De momento, se calcula que podría tratarse de 700 mil desplazados, según la cadena Al Jazeera.

