Continúan los enfrentamientos en Minneapolis: agente federal lanza gas lacrimógeno a manifestantes
El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, fue captado lanzando una bomba de gas lacrimógena directo a personas que se manifestaba contra la policía migratoria. Esto sucede en medio de las olas de protestas que existen en Estados Unidos tras la muerte de Renee Good en manos de un agente de ICE. Según declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los policías "tuvieron que usar medidas de control de multitudes para dispersar la multitud hostil".
