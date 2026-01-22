SUSCRÍBETE POR $1100
    Continúan los enfrentamientos en Minneapolis: agente federal lanza gas lacrimógeno a manifestantes

    El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, fue captado lanzando una bomba de gas lacrimógena directo a personas que se manifestaba contra la policía migratoria. Esto sucede en medio de las olas de protestas que existen en Estados Unidos tras la muerte de Renee Good en manos de un agente de ICE. Según declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los policías "tuvieron que usar medidas de control de multitudes para dispersar la multitud hostil".

    Catalina Bórquez
    Más sobre:Estados UnidosICEMinneapolisPolítica Migratoria

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

