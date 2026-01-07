Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
¿Corre riesgo el Mundial? Las esquirlas que deja en el deporte la caída de Maduro
La extracción de Nicolás Maduro provoca la duda respecto de potenciales sanciones de la FIFA contra la principal potencia mundial. El ejemplo de Rusia está a la vista, pero hay matices.
Por
Pablo Gándara
7 ENERO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Maduro
captura de Maduro
Mundial
Estados Unidos ataca Venezuela
juicio a Maduro
Trump
Juicio a Maduro
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 4 min
Imágenes sensibles: Pareja lanzó polluelos de gaviota desde una azotea en Maitencillo
hace 6 min
Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”
hace 25 min
Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
hace 30 min
Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix
hace 36 min
“Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso
hace 39 min
Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar
Servicios
Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League
Temblor hoy, miércoles 7 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile
Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
Llevan a cabo audiencia de preparación del juicio oral contra el diputado desaforado Francisco Pulgar
Jadue carga contra Vallejo por dichos sobre operación de Estados Unidos en Venezuela: “¿Se creen revolucionarios todavía?”
Negocios
Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix
Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería
La tendencia de los últimos 33 meses no se detiene y las remuneraciones vuelven a crecer sobre la inflación
Tendencias
¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026
Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central
El Deportivo
“Un goleador vuelve a casa”: Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso
José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general
Sevilla aborda el interés del Internacional de Porto Alegre por fichar a Alexis Sánchez
Finde
Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
Cultura y entretención
De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas
Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
Jennifer Lopez se convierte en la Mujer Araña: “Este es el papel para el que nací”
Mundo
Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”
Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes
Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo
Paula
Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
Regenerar la piel desde dentro
Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.