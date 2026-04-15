SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Proyecto para contener la violencia escolar

    Atendido el alarmante aumento de casos de violencia al interior de los colegios, parece razonable abrir la discusión de si la pérdida temporal de la gratuidad en educación superior podría funcionar como disuasivo.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Los reiterados casos de violencia al interior de los colegios, que se han traducido en vandalismo, graves agresiones a alumnos y profesores -en uno de estos incidentes incluso resultó asesinada una inspectora del liceo- y casos de alumnos portando armas de fuego, requieren de respuestas enérgicas por parte del Estado, que no solo se hagan cargo de los problemas estructurales que puedan estar detrás de esta violencia irracional, sino también de asegurar que por la vía de las sanciones se den señales a los infractores de que actos de esta naturaleza no quedarán impunes.

    En ese marco se insertan dos proyectos de ley que acaba de presentar el Ejecutivo: uno de ellos establece nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares, en tanto que el otro busca introducir medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Es este último el que sobre todo ha abierto un intenso debate en el Congreso, particularmente porque la oposición ha mostrado fuerte resistencia tanto hacia la disposición que busca permitir el registro de mochilas, como respecto de aquella que introduce un nuevo requisito para la obtención de la gratuidad, que es no haber sido condenado por delitos que atentan contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura.

    El tema de condicionar temporalmente el beneficio de la gratuidad a quienes presenten comportamientos muy violentos o incurran en delitos no es inédito, pues este ya se dio con motivo de la ley de presupuestos 2025, cuando un grupo de parlamentarios propuso una indicación para privar de dicho beneficio por espacio de un año a los alumnos infractores.

    No cabe duda de que, como criterio general, la pérdida de la gratuidad debería ser una medida de “ultima ratio”, porque es atendible el argumento de que en el caso de alumnos muy violentos o que incurren en delitos, la alternativa de mantener la chance de continuar estudios superiores puede ser una posibilidad concreta para enmendar el curso de sus vidas. Con todo, es también un hecho que la violencia en los colegios no se ha logrado controlar, por lo que resulta válido que la sociedad se abra a explorar otras fórmulas que eventualmente puedan funcionar como un disuasivo, sobre todo cuando se busca asegurar el derecho a la educación para el conjunto de la comunidad estudiantil.

    En ese orden de cosas, es válido que el país debata acerca de los requisitos que habrán de exigirse para que los alumnos puedan acceder a este beneficio, donde incorporar como exigencia adicional la ausencia de condenas por vandalismo o violencia parece algo razonable. Es una señal que se envía en cuanto a que los actos contrarios a la ley tendrán consecuencias, reforzando la noción de que los miembros de toda sociedad, así como reciben del Estado determinados beneficios, también deben cumplir con obligaciones elementales. Bajo esa perspectiva, el hacer más exigente la gratuidad no supone “conculcar un derecho”, sino perder un beneficio por el incumplimiento de las personas por requisitos fijados de antemano en la ley.

    El proyecto que ha presentado el gobierno probablemente requerirá de perfeccionamientos, pero tiene el mérito de abrir un debate en la sociedad que ha sido largamente postergado.

    Más sobre:EducaciónViolenciaProyecto de leyGratuidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo
    Chile

    Detienen a dos sujetos tras evadir fiscalización en auto robado y disparar contra carabineros en ribera del Río Maipo

    Universidad de O’Higgins suspende clases en Campus Rancagua tras amenaza de tiroteo

    Kast lidera encuentro con oficialismo en Cerro Castillo por megarreforma y busca ordenar al sector

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El ex Colo Colo brilla en el Montevideo City Torque: revisa el gol de Salomón Rodríguez a Palestino en la Copa Sudamericana

    O’Higgins paga caro la falta de finiquito ante el efectivo Sao Paulo y pierde de visita en la Copa Sudamericana

    En vivo: Audax Italiano visita a Vasco da Gama y Palestino recibe a Montevideo City por la Copa Sudamericana

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú
    Mundo

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    Jefe del máximo órgano electoral de Perú descarta irregularidades graves y atribuye fallas en comicios a “error puntual”

    El Gobierno español aprueba la regularización masiva: ¿cómo será el proceso?

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?