¿Cuál es la historia del Guernica de Pablo Picasso y por qué hoy está en el centro de la polémica?
El Gobierno Vasco ha solicitado formalmente el traslado de la obra al Museo Guggenheim de Bilbao para conmemorar el 90º aniversario del bombardeo. Es una petición cargada de simbolismo, pero se ha topado con un muro técnico: desde el Museo Reina Sofía de Madrid aseguran que el estado de la tela es tan frágil que las vibraciones de un viaje, por mínimo que sea, podrían causarle daños irreparables. Incluso, el ministro de Cultura de España se sumó al debate avalando la posición del Museo. Acá te lo contamos
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