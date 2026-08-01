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    ¿De dónde viene la expresión popular “pasar agosto” y qué tan real es?

    Comenzó el octavo mes del año y las personas de la tercera edad celebran al terminarlo. ¿Es un mito o realidad?

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Con el invierno, las temperaturas bajan drásticamente y aparecen las enfermedades respiratorias. Julio y agosto son los meses más complejos y los con mayor riesgo mortal.

    Pese a que muchos lo toman como una broma, para otros, es un verdadero desafío “pasar agosto”.

    En el video los detalles.

    Más sobre:LT ExplicaTendenciasNacionalChileAgostoDichos

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