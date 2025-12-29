¿De que se trata el proyecto de ley “no más renovación de licencia de conducir” que propone Kaiser
El diputado del Partido Nacional Libertario, junto a la bancada de la colectividad, informaron esta mañana sobre una moción que busca "que la renovación de los carnet de conducir, tenga que producirse recién a los 65 años". Según Kaiser, la medida ayudaría a disminuir los trámites burocráticos en las municipalidades que "hoy se encuentran colapsadas". En el video la explicación del diputado.
