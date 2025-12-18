Del cambio de tono con Bachelet a decisión de vivir en La Moneda: zoom a los primeros días de Kast como Presidente electo
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la analista Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz, abordó las primeras decisiones y definiciones que ha tomado José Antonio Kast luego de ganar la primera vuelta presidencial. ¿Qué hay detrás de su cambio de tono con la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y por qué decidió vivir en el Palacio de La Moneda? Todos los detalles en el video.
