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    Por una deuda de 2 millones de dólares: la dura acusación de Flamengo contra Cristiano Ronaldo y el Almería

    El Mengao realizó un extenso comunicado para denunciar por impago al club andaluz, cuyo 25% pertenece al portugués.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Flamengo denunció a Cristiano Ronaldo y al Almería.

    Flamengo realizó una dura denuncia contra Cristiano Ronaldo y el Almería, club de la Segunda División Española. El Mengao acusa una deuda de unos US$ 2 millones por parte del equipo, que tiene al portugués como uno de sus mayores accionistas.

    A través de CR7 Sports Investments, una filial de la empresa CR7 SA, el máximo goleador en la historia del fútbol adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, a inicios de año. Sin embargo, ahora, el elenco andaluz está siendo denunciado por no pagar un monto relacionado con el fichaje de Lázaro, en agosto de 2022.

    El origen de la disputa se debe a un impuesto derivado al fichaje del atacante que actualmente milita en el Al-Najma de Arabia Saudita, que debía pagarse a la Hacienda española. Flamengo indica que el contrato establece que el Almería se debe responsabilizar por este pago. De hecho, aseguran ya haber pagado unos 1,7 millones de dólares. Mientras el club español señala que el monto debe ser desembolsado por el conjunto carioca.

    El comunicado de Flamengo

    Almería le debe a Flamengo alrededor de € 1.8 millones hace 590 días”, comienza el escrito donde el club “expresa públicamente su vehemente repudio a la conducta adoptada por el club español”.

    El caso es objetivo e inequívoco: existe una obligación contractual expresa que asigna al club español la responsabilidad del pago o reembolso de los impuestos recaudados en España. Aun así, incluso después de que Flamengo se viera obligado a pagar estas cantidades —que ascienden a más de € 1,5 millones— y tras una decisión formal de la FIFA que reconoce plenamente su derecho al reembolso, Almería opta por no cumplir con su obligación. La deuda, tras 590 días de mora, supera los € 1.800.000,00”, continúa el comunicado.

    El Mengao presentó un recurso ante la FIFA y el TAS: “No se trata de un caso aislado de incumplimiento, sino de un acto de dilación consciente y deliberado que debilita la seguridad jurídica de las relaciones contractuales en el fútbol y compromete la credibilidad del sistema. Flamengo confía en que los organismos competentes, especialmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), darán la respuesta adecuada a esta conducta, garantizando el cumplimiento de las decisiones ya emitidas en el seno de la FIFA y la adhesión a los compromisos adquiridos”, añadió el club.

    En ese sentido, existe un precedente sobre este tipo de situaciones. Según informó Marca, hace un año, el TAS falló a favor de Santos por el fichaje de Kaiky, en otro caso que involucraba al Almería. En dicha oportunidad, el club andaluz debió pagar más de 3 millones de dólares.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBrasileiraoFIFATASFlamengoAlmeríaCristiano RonaldoLázaro

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