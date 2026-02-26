SUSCRÍBETE
    Cristiano Ronaldo, inversionista: el portugués compra el 25% de las acciones del club español Almería

    El jugador concretó la operación a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su empresa CR7 S.A.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    @alnassrfc

    Cristiano Ronaldo volvió al fútbol español, pero esta vez como inversionista, tras adquirir el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería.

    El portugués concretó la operación a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de su empresa CR7 S.A.

    El famoso jugador confirmó la operación a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el comunicado de la UD Almería que detalla su ingreso a la propiedad del club.

    “Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group”, se lee en la publicación.

    “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, declaró al respecto Ronaldo.

    En el comunicado no se dieron a conocer cifras económicas ni detalles sobre la valorización del equipo.

    REUTERS/Rodrigo Antunes Rodrigo Antunes

    En tanto, el presidente del club de fútbol, Mohamed Al Khereiji, señaló que “estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

    Según consignaron medios internacionales, la operación se llevó a cabo apenas un año después de que el equipo fuera adquirido por el grupo inversor saudí encabezado por Al Khereiji, propietario de la Saudi Media Company (SMC).

    “La relación profesional entre Ronaldo y Al Khereiji ya había sido clave en el pasado, especialmente durante la llegada del delantero al Al-Nassr de Arabia Saudita tras su salida del Manchester United”, destacaron en Infobae.

    La fortuna de Cristiano

    El patrimonio neto de Ronaldo asciende a US$1.400 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, “que valora su fortuna por primera vez, convirtiéndolo en el primer futbolista identificado por el índice que alcanza ese estatus”.

    Su portafolio de negocios y patrimonio se concentra en su país natal. Está la cadena televisiva de Portugal CMTV, una mansión en Madeira (Portugal), un penthouse en Lisboa (Portugal) y una propiedad en Quinta da Marinha (Portugal).

    No obstante, los contratos ligados al fútbol fueron la clave para llegar a ser el primer futbolista millonario, algo que no ocurre con sus pares de otras disciplinas.

