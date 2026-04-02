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    Política

    Ramírez no descarta viajar a Argentina con Kast en gira presidencial para abordar situación de Galvarino Apablaza

    El timonel de la UDI tiene agendada una reunión con ministros y parlamentarios argentinos para abordar el caso. Considerando que el Presidente Kast viajará al país trasandino el próximo lunes, el diputado no descartó sumarse al vuelo presidencial.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile.

    Justo cuando la Unión Demócrata Independiente (UDI) estaba conmemorando los 35 años del asesinato del senador y fundador del partido, Jaime Guzmán, los gremialistas se enteraron que había sido aprobada la extradición desde Argentina del exfrentista Galvarino Apablaza, procesado por la justicia chilena por ser el autor intelectual del homicidio en contra del dirigente UDI.

    Sin embargo, cuando la policía trasandina fue a detener al exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) a su casa, no lo encontró. De esa forma, se iniciaron los protocolos para dar con el paradero de Apablaza y concretar así su extradición a Chile.

    En ese escenario, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que para su partido “es muy doloroso, es una coincidencia macabra, que el mismo día que se cumplían 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, nos entremos de esta noticia”, sostuvo, aludiendo a la desaparición del exfrentista.

    En diálogo con radio Duna, el parlamentario aseguró que se enteró de los últimos antecedentes del caso a través del abogado del partido, puesto que -según explicó- “la familia Guzmán y la UDI hemos contratado abogados en todo el mundo, persiguiendo a los asesinos”.

    “Tuvimos algunos en Brasil, tuvimos otros en México para lograr la extradición de otros asesinos de Jaime Guzmán. Y en este caso teníamos a un abogado en Argentina, que con él tenemos una comunicación permanente, sobre todo desde mediados de febrero, yo diría que ha sido una comunicación prácticamente diaria”, aseveró.

    Respecto a los pasos a seguir, el diputado dijo ser de la idea “de hacer lo que ayude más en la consecución del objetivo, que es encontrar y traer a Galvarino Apablaza”.

    En ese sentido, planteó quizás ayudaría que el Presidente José Antonio Kast mantenga “una conversación cara a cara con el presidente (argentino) Javier Milei”, donde el mandatario chileno “le pueda transmitir al Presidente Milei el dolor que significa para nosotros este caso”.

    “En el caso del presidente Kast, aquí no solamente estamos hablando de una persona con una coincidencia de ideas políticas, sino que estamos hablando de dos personas que tuvieron amistad”, sostuvo.

    En esa línea, aseguró que para Kast “este tema también es importante, y también le toca una fibra bastante íntima”.

    De acuerdo a la agenda de Presidencia, se espera que el próximo lunes el Mandatario realice su primer viaje internacional, el que será con destino a Argentina. Allí sostendrá una reunión bilateral con su par trasandino.

    En ese contexto, Ramírez aseguró que “es probable” que se sume a la gira, con el objetivo de abordar el caso Apablaza en Argentina.

    “Nosotros ya teníamos reuniones fijadas para el próximo jueves y viernes, de la próxima semana. En teoría íbamos a viajar el jueves y viernes de la próxima semana con el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, iba a viajar yo y nuestro abogado del caso en Chile, Pablo Tolosa, los cuatro”, indicó.

    Ramírez explicó que tienen “agendadas reuniones con ministros y parlamentarios en Argentina justamente por el caso Apablaza”.

    En esa línea, precisó que analizará si “es necesario ese viaje, o si mejor nos subimos algunos de nosotros al avión con el Presidente Kast, eso lo estamos definiendo“.

    Más sobre:Guillermo RamírezJosé Antonio Kast

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