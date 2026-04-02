Carabinero es atropellado por motociclista durante fiscalización en Lampa: conductor fue detenido

Un funcionario de carabinero resultó con lesiones tras ser atropellado durante la mañana de este jueves en el marco de una fiscalización en la comuna de Lampa.

De acuerdo a información preliminar, los hechos se registraron en el sector de Lo Echevers con las Higueras, donde el funcionario se encontraba ejerciendo sus funciones cuando fue atropellado por un motociclista que transitaba por el lugar.

Según informaron de Carabineros el funcionario resultó con lesiones y tras los hechos fue trasladado hasta el SAPU de Lampa y posteriormente en helicóptero hasta la clínica Las Condes.

Según señaló el general Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, "el carabinero está bien, no tiene lesiones de importancia, está siendo atendido en un centro asistencial y efectivamente los hechos van a ser puestos a disposición del Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes".

En tanto el conductor de la motocicleta, que no registra antecedentes, fue detenido en el lugar con el fin de determinar su responsabilidad en los hechos.