Desde la Redacción 15 de octubre: La férrea defensa de Carmona a Jadue y qué tanto se acerca Matthei a Kast tras Enade
“Mi expectativa es que Daniel (Jadue) esté en la papeleta”, dijo el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en esta edición del programa de streaming de La Tercera. El espaldarazo al exalcalde se produce ad portas de la decisión que tome el Tricel sobre si Jadue pueda participar en las parlamentarias. En este capítulo, también, el análisis del director del Instituto Res Publica al acercamiento entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast tras la Enade.
