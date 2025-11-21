Desde la Redacción 21 de noviembre: Catalina San Martín insta a fortalecer a centroderecha en un gobierno de Kast
En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la alcaldesa de Las Condes reiteró su apoyo a José Antonio Kast y valoró que "tuviera humildad en el triunfo", a pesar de diferencias que sostiene con él. La líder comunal -otrora militante de Evópoli- dijo que trabajará para "levantar" a la centroderecha y advirtió que "no hay que bailar al ritmo de Parisi" pero sí entender a su votante.
