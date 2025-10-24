Desde la Redacción 24 de octubre | Bárbara Figueroa remarca distancia de Jara con gobierno y Américo relata detalles de su vida y obra
"No son lo mismo, no es continuidad”. De esa forma la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, enfatizó en la distancia que Jeannette Jara ha manifestado con respecto a la administración del Presidente Gabriel Boric. En este capítulo del programa de streaming de La Tercera, también, revisa los detalles inéditos que el cantante Américo relata sobre su trayectoria.
