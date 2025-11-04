OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Videos

Desde la Redacción 4 de noviembre | Castro (RN) sincera apoyo a Kast o Kaiser si Matthei pierde y aborda tensión interna en el partido

“Me da mucha pena, me da mucha lástima” dice el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) a propósito de la actitud que tuvo Mario Desbordes al chocar con la directiva del partido liderada por Rodrigo Galilea. Esto, luego que el alcalde de Santiago respaldara a un candidato republicano a la Cámara. Castro, además, reconoció que -en caso que Evelyn Matthei no pase al balotaje- votaría por José Antonio Kast o Johannes Kaiser.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónJosé Miguel CastroRNMario Desbordes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Es la IA una burbuja tecnológica? El análisis de XTB sobre el valor de las compañías

De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026

El liderazgo que Chile necesita

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

Servicios

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic en el ATP de Atenas

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 3 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo
Chile

Fracasa sesión de Comisión de Constitución del Senado por falta de quórum: estaba invitada la ministra Vallejo

ME-O increpa a Kaiser por posibilidad de indultar a Krassnoff: “Asesinó a dos tíos míos y a mi padre”

“Me da mucha pena, me da mucha lástima”: José Miguel Castro por apoyo de Mario Desbordes a Álvaro Carter

¿Es la IA una burbuja tecnológica? El análisis de XTB sobre el valor de las compañías
Negocios

¿Es la IA una burbuja tecnológica? El análisis de XTB sobre el valor de las compañías

El liderazgo que Chile necesita

Ventas de viviendas nuevas en regiones también son impulsadas por subsidio a la tasa: la zona sur muestra el mejor desempeño

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”
El Deportivo

Histórico jugador pirata: “Hay dos instituciones donde la hinchada está contigo en las buenas y en las malas: la U y Coquimbo Unido”

El complejo recuerdo de España en el Mundial Sub 20: “Nos cambiamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban...”

David Beckham recibe el principal título que le faltaba en su exitosa carrera

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026
Cultura y entretención

De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026

Escritor Fernando Ayala publica su novela Zavasabel

Angus Young: el último guardián de AC/DC

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”
Mundo

Maduro llama a combatir la “guerra psicológica” de Estados Unidos: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Hamas anuncia el hallazgo del cuerpo de otro rehén y afirma que lo entregará próximamente a Israel

Cómo las exigencias y el tono del canciller ruso Lavrov frustraron la cumbre Trump-Putin

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week