Desde la Redacción 4 de noviembre | Castro (RN) sincera apoyo a Kast o Kaiser si Matthei pierde y aborda tensión interna en el partido
“Me da mucha pena, me da mucha lástima” dice el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) a propósito de la actitud que tuvo Mario Desbordes al chocar con la directiva del partido liderada por Rodrigo Galilea. Esto, luego que el alcalde de Santiago respaldara a un candidato republicano a la Cámara. Castro, además, reconoció que -en caso que Evelyn Matthei no pase al balotaje- votaría por José Antonio Kast o Johannes Kaiser.
