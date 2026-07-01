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    Desde la Redacción: entrevista a Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio

    En el programa de streaming de La Tercera el parlamentario de oposición acusó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, "sigue obsesionado en una propuesta que no tiene prestigio técnico ni social” a propósito de la megarreforma. Según el legislador, en la respuesta por escrito que el jefe de la billetera fiscal hizo a la contrapropuesta del FA se mantenía el "corazón del proyecto". Por tanto, pidió al gobierno que recogiera ideas de la mesa técnico-política que impulsa la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN).

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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