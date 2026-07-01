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    ¿Por qué Estados Unidos prohibió la venta de Polestar?

    La firma de vehículos eléctricos, controlada por el Grupo Geely, dejará de vender modelos nuevos en ese país desde 2027 debido a una normativa que restringe el uso de tecnología de origen chino en vehículos conectados.

     

    La creciente disputa tecnológica entre Estados Unidos y China acaba de sumar un nuevo capítulo, esta vez con impacto directo en la industria automotriz. Polestar, la marca de vehículos eléctricos controlada mayoritariamente por el grupo chino Geely, no podrá comercializar nuevos modelos en el mercado estadounidense a partir del año 2027, luego de que las autoridades le negaran la autorización exigida por la nueva normativa sobre vehículos conectados.

    La decisión fue adoptada por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos, organismo que considera que el software y el hardware de conectividad de origen chino pueden representar un riesgo para la seguridad nacional, al existir la posibilidad de acceso remoto a datos sensibles o interferencias externas.

    Polestar 3 Stefan Isaksson

    La medida afecta a toda la gama de la marca, incluso al Polestar 3, un SUV eléctrico que se fabrica desde 2024 en Carolina del Sur. Aunque el vehículo se produce en territorio estadounidense, el veto se mantiene porque la regulación no se centra en el lugar de fabricación, sino en el origen de la tecnología integrada y en el control accionario de la compañía.

    Polestar nació en 2017 como la marca de vehículos eléctricos de altas prestaciones de Volvo Cars y Geely, apostando por un diseño escandinavo, tecnologías de conectividad avanzadas y una gama compuesta por sedanes y SUV eléctricos premium. En los últimos años ha expandido su presencia a distintos mercados, aunque Europa concentra actualmente cerca del 80% de sus ventas globales.

    Frente al cierre del mercado estadounidense, la compañía aseguró que continuará vendiendo el stock disponible de los Polestar 3 y Polestar 4 en ese país, además de mantener el servicio posventa para sus clientes.

    La estrategia, sin embargo, cambiará de foco. La marca acelerará su crecimiento en Europa, donde también fabricará el futuro Polestar 7, y reforzará su presencia en mercados como Latinoamérica, Europa del Este, Canadá y el sudeste asiático.

    Paralelamente, mantiene intacto su calendario de lanzamientos, que contempla las primeras entregas del Polestar 5 este año, una actualización del Polestar 4, la nueva generación del Polestar 2 en 2027 y el debut del SUV compacto Polestar 7.

    Aunque la salida de Estados Unidos representa un revés, Polestar considera que su futuro dependerá cada vez más de una estrategia regionalizada, en un escenario donde las tensiones geopolíticas comienzan a redefinir el mapa de la industria automotriz mundial.

    Más sobre:NoticiasPolestarGeelyVolvoEstados UnidosChinaSUV

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