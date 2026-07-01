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    ¿Por qué tantos edificios colapsaron durante los terremotos en Venezuela?

    Se cumple una semana de los dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, que azotaron a Venezuela y que provocaron el colapso de más de 180 edificios en ese país, principalmente en la ciudad de La Guaira. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, Marco Subercaseaux, quien explicó por qué se "conjugaron todos los malos elementos" en la tragedia.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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