Aumenta a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela y se registran más de 5 mil heridos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado en Venezuela aumentó a 1.719, y la de heridos, a 5.034, mientras que más de 15.886 quedaron sin hogar.

Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no entregó información sobre el número de fallecidos.

Un nuevo movimiento telúrico de 4.6 de magnitud sacudió La Guaira y Caracas, las dos localidades más afectadas por el doblete sísmico de la semana pasada. Y, hasta ayer en la noche, las autoridades no habían reportado nuevas víctimas o daños por el nuevo sismo.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población (...) generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación”, dijo Rodríguez.

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El presidente del Parlamento dijo hoy que en La Guaira han habilitado 15 “grandes refugios” y otros “menos grandes” en escuelas y que en Caracas se han establecido 50 campamentos “provisorios”.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Algunos edificios del programa “Gran Misión Vivienda”, impulsado por el fallecido expresidente Hugo Chávez y por el ahora detenido mandatario Nicolás Maduro, quedaron destruidos o dañados tras el doble terremoto. Aunque los expertos advierten que es pronto para saber si existían falencias estructurales que propiciaron el colapso de ciertos inmuebles, ingenieros y arquitectos piden al gobierno de Delcy Rodríguez que audite otros complejos de viviendas sociales del plan, cuestionado en el pasado por falta de rigurosidad y sospechas de corrupción.

Los rescatistas tanto internacionales y nacionales mantenían el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Sin embargo, algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.