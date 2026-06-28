Registran dramáticos rescates tras doble terremoto en Venezuela

La Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria estima que hay unas 50,000 personas desaparecidas, mientras que las cifras oficiales confirman cientos de fallecidos y miles de heridos en medio de una crisis estructural.

Varias personas y familias, entre ellos muchos niños, fueron rescatadas con vida tras permanecer más de 30 horas bajo los escombros. Los videos no han parado de viralizarse, donde dan cuenta de las impactantes imágenes de sobrevivientes que escaparon de estructuras apenas segundos antes de su desplome total.