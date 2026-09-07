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    Desde la Redacción: entrevista a excomandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva

    En el programa de streaming de La Tercera la otrora máxima autoridad de la Armada de Chile, el almirante (R) Julio Leiva, calificó como "una inconsistencia del porte de una catedral" que Argentina mantenga decretos que contravengan los tratados vigentes. Tras el impasse por el Estrecho de Magallanes, el almirante (R) sostuvo que el país vecino tiene "una tendencia clara" sobre los límites fronterizos y que para ellos "nada es suficiente, nada". "Un error de una vez es una casualidad. Dos errores, coincidencia. Tres errores es una tendencia. El problema es que en el último año llevamos como diez errores reiterados y continuos", agregó.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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