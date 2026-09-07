Gloria Montenegro se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas

La académica Gloria Montenegro fue galardonada este lunes con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2026, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicha distinción.

La premio, entregado por el Ministerio de Educación, reconoce su extensa trayectoria en la investigación de la botánica aplicada y el desarrollo territorial y productivo.

La destacada botánica chilena ha dedicado su vida a la conservación de los recursos naturales, un interés que nació en su juventud y que ha desarrollado a lo largo de cinco décadas. Desde temprana edad se sintió atraída por la flora nativa, lo que la llevó a especializarse en botánica. A lo largo de su carrera, ha trabajado incansablemente para preservar el patrimonio natural de Chile, con un enfoque especial en la flora autóctona.

La reconocida científica chilena, a sus 85 años, sigue siendo una figura activa y relevante en la comunidad científica. Su pasión por la investigación y su deseo de contribuir al desarrollo científico del país no han disminuido con el tiempo. Montenegro se mantiene motivada por el impacto que su trabajo puede tener en la conservación y en la mejora de las prácticas agrícolas en Chile.

Con cerca de 300 publicaciones científicas y más de 40 patentes solicitadas, el impacto del trabajo de la académica de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC en la conservación de recursos naturales fue crucial para ser distinguida y marcar un precedente como la primera mujer galardonada con un reconocimiento que se entrega hace más de tres décadas.

“Tiene una trayectoria muy valiosa, en la cual, justamente, le hace honor este premio, porque su reconocimiento es por el aporte que desde la academia ha hecho al desarrollo local de nuestro país”, dijo Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile sobre la distinción a Montenegro.

Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026

El Premio Nacional de Ciencias Naturales 2026, en tanto, recayó en Julio Celis Allende.

Se trata de un destacado científico chileno reconocido internacionalmente como uno de los padres fundadores de la proteómica (el estudio a gran escala de las proteínas) y un referente en la investigación molecular del cáncer.

Se graduó de Bioquímica en la Universidad de Chile en 1964 y obtuvo su doctorado (Ph.D.) en la Universidad de Iowa entre 1965 y 1968.

También realizó estudios postdoctorales en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, Inglaterra.

Hace más de 30 años que está radicado en Dinamarca, donde ha sido el director del Instituto de Biología del Cáncer en Copenhague.

Desde dicha institución, ha liderado proyectos enfocados en tumores de vejiga y mama, promoviendo que la investigación llegue de manera efectiva a los pacientes.