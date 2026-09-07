Más de 1.700 atletas recorrieron Torres del Paine en una nueva edición del Patagonian International Marathon.

Más de 1.700 corredores, provenientes de 50 países y 97 comunas de Chile, participaron en la decimocuarta edición del Patagonian International Marathon, competencia que durante el fin de semana recorrió circuitos en la comuna de Torres del Paine, entre los 10K y los 42K.

En la jornada del sábado se disputaron las distancias de 10K, 21K y 42K. En el maratón, el triunfo masculino quedó en manos del chileno Cristian Godoy, quien completó el circuito en 2:56:48. En mujeres, la vencedora fue la española Iris Catalán, con un tiempo de 3:27:36.

“Estoy muy feliz. Era un objetivo que tenía muy guardado dentro de mí y se cumplió. Yo soy triatleta, pero este era mi debut en un maratón. Fue un sueño”, comentó Godoy tras cruzar la meta.

La carrera en la comuna de Torres del Paine.

Catalán, oriunda de Zaragoza, también destacó la experiencia de competir en el sur. “Esto fue increíble. Cada vez que llegábamos de arriba y bajábamos las cuestas, veíamos un paisaje maravilloso. Era precioso”, señaló.

En los 21K, los ganadores fueron el viñamarino Miguel Ángel Riquelme, con 1:25:50, y la puertomontina Francisca Igor, con 1:43:23. “El circuito y el entorno es diferente a cualquier carrera. Hay momentos donde uno está solo con la naturaleza y es increíble”, sostuvo Riquelme.

Igor, en tanto, relató cómo vivió su victoria: “Cuando me dijeron que iba primera, aproveché el impulso hasta la meta. Esto hay que vivirlo al menos una vez en la vida”.

En los 10K, los primeros lugares fueron para Alexis Saldías, con 42:58, y Paula Aguayo, con 45:41.

La competencia continuó el domingo con las pruebas de 15K y 30K. En esta última distancia se impusieron el mexicano Ramos Herrera, con 1:54:53, y la chilena Carolina Solís, con 2:35:49. En los 15K, en tanto, ganaron el estadounidense Trae Richardson, con 1:08:18, y la española Adriana Urtasun Sanz, residente en Punta Arenas, con 1:12:38.