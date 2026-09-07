SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Más de 1.700 atletas recorrieron Torres del Paine en una nueva edición del Patagonian International Marathon

    La decimocuarta edición de la competencia reunió a atletas de cinco continentes durante dos jornadas de carrera, con pruebas entre los 10K y 42K.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Más de 1.700 atletas recorrieron Torres del Paine en una nueva edición del Patagonian International Marathon.

    Más de 1.700 corredores, provenientes de 50 países y 97 comunas de Chile, participaron en la decimocuarta edición del Patagonian International Marathon, competencia que durante el fin de semana recorrió circuitos en la comuna de Torres del Paine, entre los 10K y los 42K.

    En la jornada del sábado se disputaron las distancias de 10K, 21K y 42K. En el maratón, el triunfo masculino quedó en manos del chileno Cristian Godoy, quien completó el circuito en 2:56:48. En mujeres, la vencedora fue la española Iris Catalán, con un tiempo de 3:27:36.

    “Estoy muy feliz. Era un objetivo que tenía muy guardado dentro de mí y se cumplió. Yo soy triatleta, pero este era mi debut en un maratón. Fue un sueño”, comentó Godoy tras cruzar la meta.

    La carrera en la comuna de Torres del Paine.

    Catalán, oriunda de Zaragoza, también destacó la experiencia de competir en el sur. “Esto fue increíble. Cada vez que llegábamos de arriba y bajábamos las cuestas, veíamos un paisaje maravilloso. Era precioso”, señaló.

    En los 21K, los ganadores fueron el viñamarino Miguel Ángel Riquelme, con 1:25:50, y la puertomontina Francisca Igor, con 1:43:23. “El circuito y el entorno es diferente a cualquier carrera. Hay momentos donde uno está solo con la naturaleza y es increíble”, sostuvo Riquelme.

    Igor, en tanto, relató cómo vivió su victoria: “Cuando me dijeron que iba primera, aproveché el impulso hasta la meta. Esto hay que vivirlo al menos una vez en la vida”.

    En los 10K, los primeros lugares fueron para Alexis Saldías, con 42:58, y Paula Aguayo, con 45:41.

    La competencia continuó el domingo con las pruebas de 15K y 30K. En esta última distancia se impusieron el mexicano Ramos Herrera, con 1:54:53, y la chilena Carolina Solís, con 2:35:49. En los 15K, en tanto, ganaron el estadounidense Trae Richardson, con 1:08:18, y la española Adriana Urtasun Sanz, residente en Punta Arenas, con 1:12:38.

    Lee también:

    Más sobre:AtletismoPolideportivoTorres del PainePatagonian International Marathon

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Cuenta Pública Ministerio de Transportes: De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Lo más leído

    1.
    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    El millonario salario de Darío Osorio en Crystal Palace lo encumbra como uno de los chilenos mejor pagados del planeta

    2.
    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    Jorge Garcés, exdirigente de la UC: “Cruzados cedió ante la presión y no tuvo fuerza para sostener al Tati Buljubasich”

    3.
    Con la mochila de ser hijo de Carletto: Davide Ancelotti, el DT del primer obstáculo del Betis de Pellegrini en la Champions

    Con la mochila de ser hijo de Carletto: Davide Ancelotti, el DT del primer obstáculo del Betis de Pellegrini en la Champions

    4.
    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    5.
    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    Claudio Bravo lapida a Vozinha: “Carece de técnica y de coordinación”

    6.
    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Aston Villa en TV y streaming

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural
    Chile

    Cámara aprueba nueva prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur y Ejecutivo destaca caída de 24% en violencia rural

    Su cara a cara con Barros y la apuesta por blindarse: los pasos del canciller para enfrentar la interpelación

    El diseño de Gael Yeomans y Constanza Martínez para dar gobernabilidad al Frente Amplio

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero
    El Deportivo

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis
    Cultura y entretención

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?