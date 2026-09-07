Equipo chileno se roba las miradas en la Volta Ciclística de Santa Catarina 2026

Con triunfos y un buen balance terminó su participación en la Volta de Santa Catarina el equipo local Plus Performance ZEO Sport. El momento más destacado llegó en la primera etapa, entre Pomerode y Ascurra, donde el equipo consiguió un resultado histórico: Francisco Kotsakis ganó la etapa, Cristóbal Baeza terminó segundo y Tomás Quiroz tercero, ocupando los tres primeros lugares de una competencia internacional UCI.

El resultado tiene una dimensión histórica especial. La última referencia documentada de una actuación chilena con 1°, 2° y 3° en una misma etapa internacional se remonta a abril de 2003, cuando la Selección Chilena copó el podio de la cuarta etapa de la Volta do Rio, en Brasil: Richard Rodríguez fue primero, Luis Sepúlveda segundo y Marcelo Arriagada tercero. Más de 23 años después, el ciclismo chileno vuelve a conseguir una actuación de similares características en territorio brasileño, esta vez a través de un equipo Continental chileno, y no de una selección nacional.

La actuación de Plus Performance no se limitó a aquella jornada. En el cierre de la competencia, Kotsakis volvió a subir al podio, finalizando segundo en la quinta etapa, mientras Tomás Quiroz fue tercero. Además, Kotsakis terminó segundo en la clasificación de los puntos, detrás del ganador de la vuelta, Javier Jamaica.

Para el Head Coach del Plus, Pedro Palma dos Santos, la cosecha de triunfos en Santa Catarina “representa la consolidación de un proyecto que busca posicionar a un equipo chileno en el máximo nivel competitivo posible dentro del circuito continental ya que se trata de triunfos en una competencia internacional UCI y frente a estructuras continentales de Colombia, Brasil y los países más fuertes de la región”.