Desde la Redacción: entrevista a Mariano Fernández, Rojo Edwards y a exembajadores en China y la OEA
La declaración que Estados Unidos publicó luego de que Chile se adhiriera al Escudo de las Américas -según dio a conocer La Tercera- incluye la intención de convocar al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), lo que abriría la opción de una eventual cooperación militar. El excanciller Mariano Fernández advirtió en el programa de streaming de La Tercera que lo anterior podría terminar en que Washington pida "el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad" y acusó a La Moneda de "faltar a la verdad a la opinión pública". Revisa en este capítulo, también, las entrevistas al exembajador de Chile en China, Jorge Heine; al senador Rojo Edwards -quien integra la comitiva presidencial en Nueva York-; y al exembajador de Chile ante la OEA, Darío Paya. Los dos últimos respaldaron la integración de Chile en la instancia impulsada por Donald Trump.
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