Desde la Redacción: el reparo de Francisco Orrego a un apoyo de Kast a Bachelet en la ONU y la advertencia de Escalona
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la entrevista a Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, quien desestimó la intención de algunos sectores del Socialismo Democrático de conformar una alianza sin el PS. Sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast, advirtió que "los primeros meses serán un hervidero" dada la "heterogeneidad" de fuerzas que lo respaldan y la ausencia, de momento, de una gran coalición en la derecha.
