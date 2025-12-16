Desde la Redacción: inician las tratativas para formar los equipos de Kast y la autocrítica del oficialismo
Revisa en este capítulo del programa de streaming de La Tercera la entrevista a José Toro Kemp, secretario general del PPD, quien instó a levantar una alianza -ya sea como federación, partido único o coalición- entre su colectividad, el Partido Radical, el PL y la DC, a contraparte del PS, el FA y el PC. Además, calificó como la "derrota más grande del progresismo" la imposición de José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara en los comicios presidenciales del domingo. En este episodio, también, Andrés Jouannet abordó la posibilidad de que Amarillos se integre al gobierno del republicano.
