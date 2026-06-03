Desde la Redacción: UDI no firmará AC contra Grau e insta al gobierno a generar instancias de mayor coordinación
El diputado y timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, aseguró en el programa de streaming de La Tercera que ningún diputado de la UDI firmará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aunque tampoco descartó que puedan apoyarla o rechazarla, en su votación, "de acuerdo a los méritos del libelo". Además de criticar la forma en cómo se comunicó la acción impulsada por republicanos y libertarios, el timonel pidió al gobierno "generar instancias de mayor coordinación entre las bancadas (oficialistas) a través de la Segpres" para que puedan comunicarse con La Moneda cuando existan "decisiones que pueden traer repercusiones" al sector.
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