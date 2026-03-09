Desde la Redacción: Zoom a las últimas horas de Boric en La Moneda
A menos de dos días del traspaso de mando la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (FA), advirtió que es "pertinente" mantener la "alerta" de que el nuevo gobierno de José Antonio Kast no provoque "retrocesos" en programas sociales a raíz del recorte fiscal de $US 6 mil millones propuesto. En este capítulo, además, revisa el análisis del sociólogo Eugenio Tironi sobre las tensiones en el cambio de mando y la mirada del excanciller Ignacio Walker a la participación de Kast en la cumbre de Donald Trump.
