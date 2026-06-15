Chile-Perú: resiliencia y competitividad para el siglo XXI

El sector privado es un actor clave a la hora de enfrentar los múltiples desafíos de nuestra época, que es especialmente turbulenta, pero que también ofrece un sinfín de oportunidades. Esto cobra particular relevancia si es enmarcado en la bicentenaria relación entre Chile y el Perú.

La agenda de integración tradicional ha sido ampliamente abordada. Contamos con un acuerdo comercial moderno, mecanismos de diálogos permanentes y una sólida presencia empresarial en ambos mercados. La pregunta es cómo se fortalece la competitividad de nuestras economías con base en vínculos ya muy maduros.

Este es precisamente el espíritu de trabajo del Consejo Empresarial Chile-Perú, fundado en 2004 por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Sociedad de Comercio Exterior de Comercio Exterior (ComexPerú) como contrapartes. El Consejo está en un proceso de transformación hacia una plataforma de colaboración para identificar oportunidades, levantar obstáculos y generar propuestas concretas que contribuyan a mejorar el entorno para los negocios y la inversión entre ambos países.

Con este propósito, durante la sesión del Consejo en SOFOFA se concretizó la agenda 2026-2027 de trabajo que promoverá el fortalecimiento de la competitividad bilateral, la integración fronteriza, la cooperación energética, el intercambio de buenas prácticas en sectores estratégicos, la conectividad física y digital, y el desarrollo del capital humano. Documento que fue entregado al presidente José Antonio Kast porque es fundamental la colaboración público-privado para fortalecer la inversión, la integración económica, competitividad y el desarrollo sostenible entre ambos países.

En este contexto, la facilitación del comercio y el desarrollo fronterizo adquieren una relevancia creciente. Nuestra frontera constituye uno de los principales puntos de conexión económica de Sudamérica, por lo que aumentar la eficiencia logística y fortalecer la seguridad de las rutas comerciales son herramientas fundamentales para una mayor integración fronteriza. El beneficio será directamente para las empresas, sus trabajadores y nuestros ciudadanos.

Además, el potencial geológico y geográfico de nuestros países ofrecen oportunidades inmejorables para avanzar hacia cadenas de valor asociadas de minerales críticos o energías renovables. Esta intersección e interconexión productiva no sólo beneficiará la competitividad de nuestros mercados, sino que nos convertirá en economías sólidamente resilientes antes eventuales shocks externos imprevistos, ya sea por naturaleza o por obra humana.

La conectividad física y digital constituye otro desafío prioritario. Una integración propia del siglo XXI requiere infraestructura, telecomunicaciones, cables de fibra óptica, redes satelitales entre mucho otros. Por sobre todo se necesita desarrollar y atraer a nuestros territorios el capital humano, la contracara imprescindible para innovar y ser líderes en transición energética-digital y desarrollo de tecnología avanzada.

Para este enorme desafío es necesaria una virtuosa articulación público-privada. Es decir, que los procesos políticos vayan coordinadamente de la mano del desarrollo privado. Los gobiernos son insustituibles en la generación de condiciones habilitantes para el crecimiento, pero es el sector privado el que transforma esas condiciones en inversión, empleo, innovación y desarrollo Por ello, resulta especialmente valioso que esta nueva etapa de la relación bilateral esté acompañada por una voluntad compartida de fortalecer el diálogo, donde el sector privado siga aportando continuidad, confianza y una visión de largo plazo a la relación entre Chile y Perú.

*Luis Felipe Gazitúa, presidente capítulo chileno Consejo empresarial Chile-Perú, y Guillermo Ferreyros es presidente capítulo peruano Consejo empresarial Chile Perú.