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    Diálogos Ciudadanos | Genaro Arriagada: “El sistema político chileno está enfermo”

    Arriagada además advierte que la política chilena actualmente atraviesa una crisis de legitimidad y confianza, y que las lecciones que la transición dejó pendientes, hoy vuelven a interpelarnos. Revisa esta interesante conversación en un nuevo episodio de Diálogos Ciudadanos.

    Por 
    La Tercera TV

    Hoy nos sumergimos en uno de los capítulos más decisivos de la historia reciente de Chile. Nuestro anfitrión, Mauro Lombardi, Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la UDLA, sostiene una conversación profunda y exclusiva con Genaro Arriagada, una figura clave en la política chilena.

    Arriagada, quien fue ministro Secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y embajador de Chile en Estados Unidos, tuvo un rol fundamental como uno de los jefes de la campaña del “NO” en el histórico Plebiscito de 1988.

    Lejos de un relato nostálgico, Arriagada lanza advertencias que resuenan con fuerza en el presente. Afirma, sin rodeos, que “el sistema político chileno está enfermo” y que “la gran lección de la historia, es que nadie aprende las lecciones de la historia”.

    Además, alerta sobre una peligrosa complacencia ciudadana: “la gente cree que la democracia es como la cordillera, está ahí y seguirá ahí”.

    Más sobre:Conversaciones LTGenaro ArriagadaTriunfo del NOConcertación

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