Diálogos Ciudadanos | Subsecretaria de Educación Superior: “La gratuidad (en la educación) tiene problemas de diseño”

En este cuarto episodio, abordamos la gratuidad, el CAE y el problema de base: ¿Qué falla en la educación? ¿Es la gratuidad un error de diseño? ¿El problema de la educación superior comienza en la primaria?

Hoy en Diálogos Ciudadanos, hablamos sin filtros de las grandes paradojas del sistema educativo chileno. El Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas (UDLA), Mauro Lombardi, conversa con la Subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, en una entrevista clave para entender los eslabones perdidos en esta temática: ¿Por qué la crisis en la educación primaria condiciona todo el sistema.

Además profundizan en la gratuidad, los nudos críticos en su diseño actual y por qué no ha sido la solución esperada.

El futuro del CAE (Crédito con Aval del Estado), también fue parte de la conversación: ¿Se rediseña o se elimina? ¿Cómo han resuelto países más desarrollados de Europa estos mismos problemas?

Un análisis profundo que conecta la sala de clases con las políticas públicas en la educación superior.