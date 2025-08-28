Diosdado Cabello dice que están preparados “para lo peor” ante el avance de tropas y buques de EE.UU.

“Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). Nos preparamos para lo peor siempre”, aseguró el segundo del chavismo en su programa de propaganda semanal "Con el mazo dando", transmitido por la televisora estatal VTV.

La declaración del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela​, se dan en el marco del despliegue de buques en el Mar Caribe por parte de EE.UU. para enfrentar el narcotráfico del Cartel de los Soles, que según Washington es Venezuela su principal puerto de salida.