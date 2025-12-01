Diputados de oposición abordan tensión migratoria en el norte y resultado de consulta digital PDG
En la sección "La Mesa del Poder" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, los diputados Eduardo Durán (RN) y Sara Concha (PSC), contrastaron posturas de cara al escenario político en las derechas a dos semanas de la segunda vuelta presidencial. Además, coincidieron en continuar la búsqueda de los votos de los electores del Partido de la Gente pese al resultado de la consulta digital de ese partido.
