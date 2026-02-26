Director de Gendarmería reconoce compleja situación y remueve cuatro altos cargos tras fuga de reos

Tras anunciar la remoción del director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín y el inicio de la desvinculación del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), quienes que se encontraban cumpliendo funciones durante la fuga de los dos reos.

En esta misma instancia, Peréz se tomó un momento para referirse a la compleja situación que atraviesa Gendarmería. “Y a riesgo incluso de transformarnos en blancos de la violencia que se ha producido, es decir, ha habido coronas de flores, todavía no llega la mía”, reconoció.