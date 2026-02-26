SUSCRÍBETE
    Director de Gendarmería reconoce compleja situación y remueve cuatro altos cargos tras fuga de reos

    El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, realizó una severa evaluación sobre el momento que atraviesa la institución tras la fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago. “Han sido siete meses terribles a cargo de Gendarmería (...) No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo de bajo de la alfombra, ni cocinar la impunidad entre cuatro paredes”, apuntó a las administraciones anteriores.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Tras anunciar la remoción del director regional metropolitano, el coronel Héctor Labrín y el inicio de la desvinculación del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), quienes que se encontraban cumpliendo funciones durante la fuga de los dos reos.

    En esta misma instancia, Peréz se tomó un momento para referirse a la compleja situación que atraviesa Gendarmería. “Y a riesgo incluso de transformarnos en blancos de la violencia que se ha producido, es decir, ha habido coronas de flores, todavía no llega la mía”, reconoció.

    Más sobre:GendarmeríaFugaReos

