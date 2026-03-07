Donald Trump felicita a Kast en la cumbre Shield of the Americas
Durante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre "Shield of the Americas" en Miami, saludó a cada uno de los líderes invitados y se tomó unos minutos para dirigirle unas palabras a José Antonio Kast. "Felicidades, también lo apoye, me encanta cuando le doy apoyo a alguien... ¡y no pierde! Gastan miles y miles de millones de dólares en campaña y pierden, pero cuando me piden apoyo, lo doy y ganan por 30 puntos", dijo.
