EE.UU. difunde las primeras imágenes de sus buques de guerra dirigiéndose hacia el Mar de Venezuela

El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó fotos y videos del USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio que se dirige al Caribe Sur. El USS Iwo Jima, se encontraría en el mar Caribe cerca de Curazao.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Por ahora, el Pentágono aún no comunica si el despliegue en el Mar del Caribe incluirá algún tipo de ejercicios militares. Sin embargo, las maniobras realizadas por estados unidos, responden a una orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump.

Además, la rubrica de Trump, autoriza al Departamento de Defensa de Estados Unidos a utilizar recursos de las fuerzas armadas para combatir a cárteles de droga catalogados como “terroristas”, como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

Al grupo anfibio desplegado, se suman los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y el USS Sampson. Estas embarcaciones tienen una capacidad de entre 312 a 380 tripulantes, pueden lanzar distintos tipos de misiles y torpedos y hasta poseen metralletas mk38.

Los navíos están equipados con el sistema de combate Aegis, un avanzado interfaz de defensa antiaérea y antimisiles, que permite la detección y la destrucción de objetivos. Los navíos con el sistema Aegis, de hecho, son considerados la “primera línea de defensa de los portaaviones de la Armada estadounidense”.

