    El arte de influir: Clara Murillo

    Las fotos de Clara Murillo nacen de la convivencia, de la observar, de compartir el silencio y de aprender a leer un gesto en un idioma que no domina. Ha recorrido África en más de 20 oportunidades; en Mongolia aprendió lo que era el frío extremo. En Sumatra buscó orangutanes. Ha dormido en yurtas, en carpas y en campamentos sin baños. Ha viajado en furgones soviéticos sin amortiguación. Pero nada de eso la aleja. Por el contrario, Clara parece moverse mejor en esos márgenes, donde el mundo todavía no se ordena para el turista.

    Paula Morales 
    Paula Morales
    Money Talks, Fotografía, África

