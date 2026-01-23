El descarnado análisis de Óscar Contardo sobre el gabinete de Kast y la futura oposición
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el escritor y columnista Óscar Contardo analizó las polémicas que han rodeado a varios de los ministros de José Antonio Kast, a mes y medio de llegar a La Moneda. Además, abordó la crisis que enfrenta el actual oficialismo y cómo incidirá en su rol opositor a partir del 11 de marzo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.