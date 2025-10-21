El dramático momento en que encaran a delincuentes tras chocar con furgón escolar en Recoleta

El violento accidente se produjo este lunes, dejando a un niño muerto y varios heridos.

El lamentable hecho se produjo luego que dos antisociales, que eran perseguidos por un civil tras un robo de un celular, impactaran a alta velocidad contra el transporte escolar.

Los vecinos retuvieron a los responsables mientras llegaba Carabineros y registraron el tenso momento en que varias personas increparon a los delincuentes: “Mataste a un niño, da la cara”, se escucha en el video.

Tras ser detenidos en el lugar, la policía constató que ambos sujetos tenían antecedentes penales y quedaron a disposición de la justicia.