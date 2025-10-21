SUSCRÍBETE
El dramático momento en que encaran a delincuentes tras chocar con furgón escolar en Recoleta

Tras el violento accidente, vecinos del sector de Santos Dumont con la calle Carlos Helo, en la comuna de Recoleta, encararon a los antisociales que provocaron el fatal choque de furgón escolar.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El violento accidente se produjo este lunes, dejando a un niño muerto y varios heridos.

El lamentable hecho se produjo luego que dos antisociales, que eran perseguidos por un civil tras un robo de un celular, impactaran a alta velocidad contra el transporte escolar.

Los vecinos retuvieron a los responsables mientras llegaba Carabineros y registraron el tenso momento en que varias personas increparon a los delincuentes: “Mataste a un niño, da la cara”, se escucha en el video.

Tras ser detenidos en el lugar, la policía constató que ambos sujetos tenían antecedentes penales y quedaron a disposición de la justicia.

Más sobre:Choque transporte escolarNiño de 11 años muere en Recoletadelincuenteschoque deja un niño muerto

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios

