BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El efecto Tesla en Chile

    La marca de Elon Musk llegó en enero de 2024 al mercado nacional y generó un boom en la venta de autos eléctricos y una nueva forma de vender vehículos.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni
    Más sobre:AutomotoresMotoresAutosTeslaElon Musk

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Sernac pide explicaciones a Lotus Producciones y Ticketmaster tras modificaciones en Festival Loserville

    Mesa del sector público entrega petitorio al gobierno: pide alza salarial de 2% real, estabilidad laboral y 40 horas

    Enrique Barros: su nueva etapa en NYC

    Servicios

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Club Brujas por la Champions League

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 25 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta
    Chile

    Foro social: Jara y Kast se enfrentan en primer debate de cara a la segunda vuelta

    La declaración de Cristal Aguilera que destapó la red de narcotráfico que está detrás del crimen de su hermana Krishna

    Seremi de Salud detecta sistemas de aguas servidas y potable de Punta Peuco “sin resolución sanitaria”

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre
    Negocios

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Sernac pide explicaciones a Lotus Producciones y Ticketmaster tras modificaciones en Festival Loserville

    Mesa del sector público entrega petitorio al gobierno: pide alza salarial de 2% real, estabilidad laboral y 40 horas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido
    Tendencias

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    Sigue la guerra entre Estudiantes y la AFA: el cuadro platense acusa a Chiqui Tapia de “delito cibernético”

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    ¿Quién es Dan Driscoll, el “chico de los drones” y negociador clave de Trump en Ucrania?
    Mundo

    ¿Quién es Dan Driscoll, el “chico de los drones” y negociador clave de Trump en Ucrania?

    Aumentan a 36 los muertos a causa de un incendio que afecta a varios rascacielos en Hong Kong

    Condenan a 14 años de prisión al expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile