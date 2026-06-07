No es refundación

Santiago 22 de abril 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional.

SEÑOR DIRECTOR:

Ronda en los análisis políticos el intento de establecer una analogía entre la relevancia simbólica que representaría para esta administración la aprobación del proyecto de ley sobre “reconstrucción”, con la dependencia del gobierno de Boric a la aprobación de la propuesta constitucional de la Convención.

Si bien una eventual derrota afectaría la agenda del Presidente Kast y de su gabinete —como sucedió con el gobierno anterior—, la diferencia es clara y de fondo: el espíritu de este gobierno y de su proyecto central no son refundacionales.

Claudio Arqueros

Director de Formación

Fundación Jaime Guzmán