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    El fármaco chileno para la obesidad

    En el capítulo de hoy hablaremos con el doctor Pablo González sobre un fármaco chileno contra la obesidad que busca avanzar hacia pruebas clínicas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTObesidadSaludFármaco chileno

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