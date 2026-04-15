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El fármaco chileno para la obesidad
En el capítulo de hoy hablaremos con el doctor Pablo González sobre un fármaco chileno contra la obesidad que busca avanzar hacia pruebas clínicas.
Por
Paula Morales
15 ABRIL 2026
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