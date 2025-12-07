VOTA INFORMADO por $1100
    El impresionante espectáculo de drones en Viña del Mar en homenaje a la comunidad sorda

    El show se realizó durante la noche del sábado en la playa El Sol, en el marco del 4ª Encuentro de Artes Escénicas de la comunidad Sorda Enai 2025.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un increíble espectáculo de drones sorprendió a los habitantes de Viña del Mar. Muchos pensaron que se trataba de un ensayo previo de la Celebración de Año Nuevo, pero el show era parte del 4º Encuentro de Artes Escénicas de y para la comunidad Sorda.

    La iniciativa busca visibilizar la creatividad y el talento de artistas sordos, promoviendo la inclusión.

    Así, decenas de drones iluminaron el cielo con figuras y colores.

