El incómodo momento vivido por Sedini tras ser consultada por la cena del Presidente Kast con sus excompañeros en La Moneda
La Vocera de Gobierno, Mara Sedini, si bien aseguró que la comida fue fiananciada por el propio mandatario, evitó nuevamente profundizar sobre la cena de Kast. Se trata de una cita de camaradería que se habría realizado en los salones del Palacio de La Moneda. La actividad fue denunciada a la Contraloría por los parlamentarios Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.