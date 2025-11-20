BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El primer robot con IA en Rusia bailó para Vladimir Putin: así fue la reacción del mandatario

    Este miércoles, durante una exposición organizada por Sberbank -el mayor banco de Rusia- un robot humanoide con inteligencia artificial bailó para el presidente ruso Vladimir Putin, imágenes que se viralizaron en redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología”, le dijo la máquina a Putin.

    Este acontecimiento ocurre días después de la presentación del otro robot ruso, Aldol, que fracasó luego de caer al piso segundos después de aparecer en el escenario.

    Más sobre:MundoViralRusiaGreenPrimer Robor con IA rusoIAInteligencia Artificial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Fiesta de las Naciones: un viaje cultural por 50 países en Las Condes

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas industriales premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    Servicios

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Estas son las comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?
    Chile

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Carabineros captura en La Araucanía a prófugo argentino que mantenía alerta roja internacional de Interpol por violación

    La cita del equipo de Kast con Kaiser para “ordenar el trabajo electoral” en la antesala al balotaje

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente
    Negocios

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Bodegas industriales premium: hay más de 700 mil m2 de proyectos en construcción y en carpeta

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”
    El Deportivo

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”

    ¿Cuál fue el menú? ¿Estuvo Elon Musk? Los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en la Casa Blanca

    La prensa boliviana se ilusiona tras el sorteo del repechaje para el Mundial 2026: “El desafío más importante en 30 años”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores