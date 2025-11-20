El primer robot con IA en Rusia bailó para Vladimir Putin: así fue la reacción del mandatario

“Me llamo Green. Soy el primer robot humanoide ruso con inteligencia artificial integrada. Esto significa que no soy solo un programa en una pantalla, sino la encarnación física de la tecnología”, le dijo la máquina a Putin.

Este acontecimiento ocurre días después de la presentación del otro robot ruso, Aldol, que fracasó luego de caer al piso segundos después de aparecer en el escenario.